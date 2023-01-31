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обновлено 16:27

Два полицейских и задержанный погибли в ДТП с «Камазом» в Игринском районе Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии выясняются обстоятельства дорожного происшествия, в результате которого погибли два сотрудника полиции и задержанный ими мужчина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

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Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

По предварительной информации, полицейские на LADA Granta доставляли подозреваемого к месту проведения следственных действий. Водитель автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

В результате происшествия оба сотрудника полиции и подозреваемый скончались на месте от полученных травм.

На месте дорожно-транспортного происшествия координирует работу прокурор Игринского района. Проведение проверки находится на контроле надзорного органа.

Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, авария произошла около 14:00 на участке федеральной трассы М7 между деревнями Загребино и Верх-Нязь. Водитель LADA не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на встречную полосу и столкновение с «Камазом», за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения. Водитель грузовика не пострадал.

Установлено, что двое погибших являлись сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД, третий — гражданское лицо 1986 года рождения.

Министром внутренних дел по Удмуртии Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки.

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