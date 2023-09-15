В Ярославле возбуждено дело из-за мошенничества при строительстве детсада

В Ярославле возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) из-за установки в новом детском саду №94 техники, не соответствующей технической документации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский сад №94

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Детский сад №94

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Прокуратура в ходе проверки установила, что контракт на строительство детского сада был заключен с АО «Горстройзаказчик», принадлежащим мэрии города. В 2019 году здание ввели в эксплуатацию.

Однако, как сообщал «Ъ-Ярославль», в детском саду подвал затоплен водой, в результате чего трескаются ступени, осыпается штукатурка и разрушается кирпичная кладка. Также разрушены уличные лестницы, торчит арматура, а в электрощитовой неисправен источник бесперебойного питания.

«В рамках проверки с привлечением специалистов выявлен факт установки в детском саду при его строительстве источника бесперебойного питания, бывшего в употреблении и не соответствующего технической документации по времени беспрерывной работы. В результате указанных действий бюджету причинен ущерб в размере свыше 1,5 млн. руб.»,— сообщили в прокуратуре.

В результате установленных фактов было возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском к АО «Горстройзаказчик» о взыскании причиненного ущерба.

Алла Чижова