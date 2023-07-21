Следователи проверят дефекты в новом детском саду в Ярославле

Ярославский СК организовал проверку после появления информации о дефектах в новом детском саду №94 в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Детский сад №94

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

В региональном отделении ОНФ сообщили о том, что в детском саду, построенном в 2019 году за 167 млн руб., подвал затоплен водой, в результате чего трескаются ступени, осыпается штукатурка и разрушается кирпичная кладка. Также в детском саду разрушены уличные лестницы, торчит арматура, а в электрощитовой неисправен источник бесперебойного питания. Подрядчиком выступало принадлежащее мэрии Ярославля АО «Горстройзаказчик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затопление подвала

Фото: Региональное отделение ОНФ Затопление подвала

Фото: Региональное отделение ОНФ

«В ходе контрольных мероприятий было выявлено, что оборудование, поставленное в рамках контракта, не соответствовало требованиям технического задания и являлось оборудованием с истекшим сроком годности. Оно считается не подлежащим к эксплуатации, и оплата произведенных работ является незаконной. В настоящий момент мы проводим проверку по факту того, кто поставлял оборудование и в конце будут приняты меры прокурорского реагирования. Остальные замечания по строительным работам, в том числе по затоплению подвала, разрушению лестниц, имеют недостатки проектных решений, будут решаться органами самоуправления. Будем принимать меры прокурорского реагирования в отношении мэрии Ярославля»,— прокомментировал заместитель прокурора Дзержинского района Александр Казанков.

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Фото: Региональное отделение ОНФ Разрушение лестницы

Фото: Региональное отделение ОНФ

ОНФ обратилось с выявленными проблемами к мэру Ярославля Артему Молчанову, а СК организовал доследственную проверку.

«В настоящий момент организован выезд следователя, где проводится и фиксируется осмотр помещения, опрашивается персонал. Территориальным следственным отделом будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в СК РФ по Ярославской области.

По сообщениям мэрии, детский сад №94 в микрорайоне «Яблоневый посад» начал прием детей в марте 2020 года. «Всего детский сад рассчитан на 280 мест, он светлый, просторный, с новейшим оборудованием — соответствует всем самым современным требованиям. Детский сад оснащен согласно всем санитарным требованиям и пожарной безопасности, технически полностью укомплектован»,— отмечали ранее в мэрии.

Алла Чижова