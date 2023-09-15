Для студентов УрФУ из Новокольцовского запустят дополнительные электрички

Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит дополнительные электрички по маршруту «Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский» для студентов и преподавателей УрФУ, которые живут в Новокольцовском. Как сообщили в СвЖД, три дополнительных электрички будут курсировать с 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Помимо трех вновь назначенных, продолжит ходить и одна постоянная. Ее расписание скорректировали под нужды студентов. Так, рейсы «Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский» будут отправляться 7:41, 9:06 и 17:20. А рейс «Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово» в 16:20.

Электричка будет останавливаться на станции «Шарташ» и «Первомайская». Время в пути от Кольцово до станции «Первомайская» составит 23 минуты. Стоимость проезда для студентов в учебный период – 17,5 руб.

Напомним, в район Новокольцовский к кампусу Уральского федерального университета с 16 сентября также запустят общественный транспорт — автобусы № 44, 56 и 65. Ранее студенты УрФУ составляли петицию с просьбой не переселять их в новые общежития. Они опасались, что путь в университет будет слишком долгим.

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