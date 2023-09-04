Свалкой в Полтавской займется отдел по расследованию особо важных дел

Уголовное дело о нарушении правил обращения отходов на мусорном полигоне в станице Полтавской передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Гаряева Фото: Наталья Гаряева

Передать дело распорядился руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов для проведения наиболее полного и объективного расследования. Он поручил провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться в обстоятельствах выделения земельного участка под эксплуатацию полигона.

Ранее в соцсетях инициативная группа опубликовала обращения по вопросу нарушения природоохранного законодательства из-за работы несанкционированной свалки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства из-за мусорного полигона. Отмечалось, что к ликвидации свалки, которую организовало ООО «МП «ЖКХ» на не предназначенной для сброса отходов производства территории, не принимается никаких мер.

Мусорный полигон располагается в 1 км от станицы Полтавской. Свалку создали в 1992 году. Сейчас туда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. Активисты добиваются закрытия полигона уже несколько лет, они считают его небезопасным для экологии и местных жителей.

Татьяна Ручкина

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