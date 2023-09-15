Подозреваемого в экстремизме мигранта арестовали в Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу проживающего в городе гражданина Узбекистана, которого обвиняют по ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Как сообщили 15 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, по версии следствия, фигурант создал в мессенджере Telegram группу, «осуществлял руководство, распространял в указанной группе идеологию МРО "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) среди участников, а также совершал иные действия, направленные на продолжение деятельности указанного религиозного объединения».

Мужчине предъявлено обвинение. Он помещен в СИЗО как минимум до 12 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге продлил срок домашнего ареста Дмитрию Касинцеву, в квартире которого после теракта в кафе на Университетской набережной Васильевского острова скрывалась Дарья Трепова.

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