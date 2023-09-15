Суд запретил возводить ЖК на Армавирской улице в Уфе

Кировский районный суд Уфы принял обеспечительные меры по иску местной общественной организации защиты прав жильцов микрорайона Южный к администрации Уфы. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил старший юрист судебного агентства «Барристер» Евгений Шулындин (компания представляет в суде интересы истца).

Общественники, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», просят суд признать незаконным разрешение, выданное в мае ООО «Специализированный застройщик ”Строительный трест девелопмент”» (принадлежит Антону Водолееву), на строительство 26-этажного ЖК Divo Residence по Армавирской улице.

Представитель истца попросил суд принять обеспечительные меры: приостановить действие спорного разрешения на строительство, запретить застройщику выполнять работы на стройплощадке, а управлению Росреестра — регистрировать договоры долевого участия.

Удовлетворяя ходатайство, суд отметил, что «меры предварительной защиты по административному иску соответствуют заявленным требованиям».

Олег Вахитов

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