Сыграли на понижение

Кировский районный суд Уфы рассмотрит иск местной общественной организации защиты прав жильцов микрорайона Южный к мэрии. Истец оспаривает законность выданного мэрией разрешения на строительство 26-этажного жилого дома на Армавирской улице. По мнению заявителя, выданное разрешение противоречит утвержденному в 2008 году проекту планировки, предусматривавшему строительство на этом участке здания не более шести этажей. Юристы полагают, что шансы на удовлетворение иска невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Местная общественная организация защиты прав жильцов микрорайона Южный подала иск (копия есть в распоряжении «Ъ-Уфа») в Кировский районный суд Уфы, в котором просит признать незаконным разрешение на строительство 26-этажного жилого дома на участке по Армавирской улице — ЖК Divo Residence. Спорный документ выдан мэрией в мае 2023 года ООО «Специализированный застройщик ”Строительный трест девелопмент”» (принадлежит Антону Водолееву).

Дата предварительного судебного заседания пока не назначена.

В иске общественной организации, членами которой являются жители 11 домов по Армавирской улице, говорится, что проект планировки территории, включающей в себя микрорайон Южный, был утвержден постановлением главы администрации Уфы в апреле 2008 года. На участке, согласно документу, разрешалось возвести дом высотой до шести этажей. Поэтому строительство 26-этажного ЖК Divo Residence, которое начал застройщик, приведет к ненормативному увеличению числа жителей микрорайона и ухудшит обеспеченность территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, отмечено в иске. Так, количество детей в детсадах района двукратно превышает их проектную вместимость, а в лицее 160 — в три раза.

При таких обстоятельствах, полагают в общественной организации, разрешение на строительство нарушает права жителей микрорайона на благоприятные условия жизни. По мнению истца, для получения оспариваемого разрешения на строительство компания должна была разработать новый проект планировки территории или внести в него изменения, предусмотрев строительство образовательных и медицинских учреждений для жителей будущего дома.

Истец, ссылаясь на данные Управления госэкспертизы, полагает, что строительство многоэтажного дома на участке невозможно из-за сложных геологических условий.

Как сообщал «Ъ-Уфа», впервые мэрия Уфы выдала застройщику разрешение на строительство многоэтажного дома на этом участке в 2020 году. Тогда компания заявляла о намерении построить 27-этажный ЖК «Вершинин». В начале 2021 года были начаты строительные работы. Жители соседних домов, считая, что разрешение на них было выдано незаконно, направили обращения в контролирующие органы с требованием прекратить строительство. В марте 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров поручил администрации Уфы остановить возведение дома и отозвать разрешение на строительство, что и было сделано. Позже республиканское УФАС пришло к выводу, что в действиях мэрии усматриваются признаки необоснованного препятствования деятельности застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции») и обязало мэрию вернуть отозванное разрешение.

В апреле 2022 года арбитражный суд Башкирии по иску застройщика к мэрии признал незаконной отмену разрешения на строительство. В декабре 2022 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд его отменил. В марте этого года арбитражный суд Уральского округа отменила вердикты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, в июне застройщик отказался от исковых требований.

Антон Водолеев вчера не был доступен для комментариев.

В мэрии Уфы сообщили, что исковое заявление не поступило, поэтому «озвучивать позицию мэрии относительно иска не представляется возможным».

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле затруднился оценить перспективу иска. «Шансы на его удовлетворение неоднозначны в силу того, что будет производиться проверка всех обозначенных истцами утверждений, более того, выданное администрацией разрешение обосновывается определенными выводами и законодательными требованиями, которые застройщик, судя по всему, формально выполнил и не имел очевидных претензий. В целом, обозначенные нарушения являются значительными, однако план развития данных территорий был утвержден более 10 лет назад и указываемое несоответствие стандартам могло измениться. Поэтому предположу, что истцы могут и проиграть данный спор»,— полагает он.

Наталья Балыкова