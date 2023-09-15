Экс-замглавы минстроя Челябинской области смягчили приговор за взятку

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину, осужденному за получение взятки в особо крупном размере. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима со штрафом 41,1 млн руб. Об этом сообщают в облсуде.

Сторона защиты в апелляции просила оправдать обвиняемого, отменить приговор либо возвратить уголовное дело прокурору. Гособвинитель просил оставить жалобы без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции признал «в качестве смягчающего наказание обстоятельства состояние здоровья осужденного».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года Центральный районный суд Челябинска приговорил Ивана Белавкина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 47 млн руб. Также с экс-чиновника было взыскано полученное в результате преступления обогащение. Суд установил, что замминистра в 2020–2021 годах получил взятку в 1,2 млн руб. от представителя компании, ремонтировавшей котельную в поселке Бердяуш, за помощь в выделении району бюджетной субсидии для финансирования, в том числе, этого ремонта. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона. С момента задержания в июне 2021 года чиновник находится под стражей.

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