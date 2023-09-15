Курского 71-летнего коммуниста оштрафовали за самодельный агитматериал

В Курской области 71-летнего бывшего кандидата в депутаты представительного собрания Железногорского района пятого созыва Михаила Пунегова привлекли к административной ответственности за самодельное изготовление агитматериала в ходе подготовки к выборам и их проведения (ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ, для граждан штраф от 5 до 20 тыс. руб.). Ему был назначен штраф в 5 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что господин Пунегов создал и распространил агитматериал «без использования средств избирательного фонда» в деревне Копенки Железногорского района в сентябре 2023 года. Его дело рассматривал мировой судья. Господин Пунегов в суд не явился, но вину признал.

Михаил Пунегов избирался в представительное собрание Железногорского района от местного отделения партии КПРФ. Он набрал 45 из 242 голосов. Его обошел Сергей Никулин, получивший 163 голоса.

Подробнее об итогах выборов в местные органы власти в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Партия власти себе на думе».

Алина Морозова

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