Про Павла Бажова снимут на Урале художественный фильм

Режиссер Андрей Ким снимет в Свердловской области художественный фильм «Бажов. Одолженное время» об уральском писателе Павле Бажове, сообщил департамент информационной политики региона. Премьера кинокартины запланирована на ноябрь 2024 года. На проект выделено более 10 млн руб. из президентского фонда культурных инициатив и благотворительного фонда «Бажов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник писателю Павла Бажову в Сысерти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Памятник писателю Павла Бажову в Сысерти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Именно стремление сохранить память о культурном богатстве уральской горнозаводской цивилизации, которая в 1920–1930 годы под влиянием марксизма изображалась исключительно в негативных тонах, превратило рядового провинциального журналиста в крупнейшего российского писателя. Мы хотим показать это в художественной форме, понятной и интересной современному зрителю»,— пояснил директор фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

Кроме того, запланированы съемки короткометражного фильма «Как Дема Баклушкин Бажова прочел» и запуск интерактивного туристического маршрута «По следам писателя Павла Петровича Бажова» в Сысерти. «Новые проекты несут не формальное декларационное понятие о патриотизме. Его важная часть — знать свой край, знать о людях, которые составляют славу Урала»,— подчеркнул заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Напомним, в апреле в Екатеринбурге и Тюмени стартовали съемки полнометражного документального анимационного фильма про уральского писателя Владислава Крапивина.

София Ерюжева

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