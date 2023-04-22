Про уральского писателя Владислава Крапивина выпустят документальный фильм

В Екатеринбурге и Тюмени начались съемки полнометражного документального анимационного фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Как рассказал «Ъ-Урал» режиссер фильма Дмитрий Колобов, Владислава Крапивина в картине хотят показать с трех сторон: как педагога, наставника и создателя отряда «Каравелла»; писателя и автора и как мужа, отца и друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры со съемок фильма про Владислава Крапивина Фото: Денис Неугодников / отряд «Каравелла» Фото: Денис Неугодников / отряд «Каравелла» Фото: Денис Неугодников / отряд «Каравелла» Фото: Дмитрий Колобов / vk.com Фото: Дмитрий Колобов / vk.com Фото: Дмитрий Колобов / vk.com Следующая фотография 1 / 6 Кадры со съемок фильма про Владислава Крапивина Фото: Денис Неугодников / отряд «Каравелла» Фото: Денис Неугодников / отряд «Каравелла» Фото: Денис Неугодников / отряд «Каравелла» Фото: Дмитрий Колобов / vk.com Фото: Дмитрий Колобов / vk.com Фото: Дмитрий Колобов / vk.com

Съемки стартовали 6 марта в Тюмени в Литературно-краеведческом центре на экспозиции «Славка с улицы Герцена» (название книги Владислава Крапивина — «Ъ-Урал»). С 15 апреля тюменская съемочная группа находится в Екатеринбурге и пробудет здесь до конца месяца.

«Сегодня мы были на чердаке на ул. Пронина, 28 (здесь был придуман отряд «Каравелла» — «Ъ-Урал»), сейчас приехали на начальную станцию трамвая №11, на котором Владислав Петрович часто ездил», — рассказал Дмитрий Колобов. Также команда уже записала интервью с внучкой писателя — Дарьей Крапивиной и руководителем, командором отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной. Вернуться на съемки в Екатеринбург команда планируют летом, чтобы снять навигацию на Верх-Исетском водохранилище и записать интервью с женой Владислава Петровича.

Почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени, Свердловской области Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени, позже переехал в Свердловск. Публиковать рассказы начал в 1960 году, в основе его творчества — детская романтика. В мире на разных языках выпущено более 400 изданий книг Владислава Крапивина, среди них «Дети синего фламинго», «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад». Некоторые произведения экранизированы. В 1961 году в Свердловске Крапивин создал команду воображаемого корабля «Бандерилья», который позже превратился в подростковый отряд «Каравелла», он существует до сих пор. В нем детей обучают морскому делу, истории флота, фехтованию и основам журналистики.

Снимают фильм частично за счет бюджета молодежного СМИ «Мой портал.ру», руководителем которого является сам режиссер. «Сейчас мы подали проект на два гранта: губернатора Тюменской области и президентский фонд культурных инициатив. Чтобы подстраховать себя, на следующей неделе должны запустить краудфандинг», — пояснил Дмитрий Колобов.

Планируется, что премьера фильма состоится 14 октября в Тюмени в день рождения писателя. В Екатеринбурге премьерный показ устроят 13 или 15 октября. «Возможно, что фильм уйдет в ограниченный прокат по России в кинотеатры и надеюсь на стриминговые сервисы», — добавил Дмитрий Колобов.

Напомним, Владислав Крапивин скончался на 82-м году в Екатеринбурге 1 сентября 2020 года. Его похоронили на Широкореченском кладбище.

Подробнее о жизни и творчестве писателя — в материале «Ъ-Урал» «Черный день "Каравеллы"».

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