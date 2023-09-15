С начала года в Петербурге отремонтировали 24 поликлиники

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Санкт-Петербурге с начала года отремонтировано 24 поликлиники. Ремонт еще 14 должен быть завершен до конца года. В целом капитальный ремонт сейчас идет на 73 объектах. Работы на остальных 35 планируется закончить в 2024 году. Такие цифры озвучили 15 сентября в пресс-службе Смольного.

Из 852 единиц медицинского оборудования, запланированных к покупке на 2023 год, 749 уже поставлено в городские поликлиники и введено в эксплуатацию. Поставку остального предполагается завершить до конца года.

В общей сложности до 2025 года в рамках программы должно быть отремонтировано не менее 148 объектов и приобретено более 4 тыс. единиц медицинского оборудования, уточнили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общая сумма контрактов на проведение реконструкции медучреждений в текущем составила 1,67 млрд рублей.

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