Песков: Россия обсуждает с Баку и Ереваном открытие Лачинского коридора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепартамента США о необходимости немедленного открытия Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Господин Песков сообщил, что Россия последовательно обсуждает с армянской и азербайджанской сторонами различные варианты решения ситуации вокруг единственного транспортного коридора, связывающего Карабах с Арменией.

«Российская сторона последовательно продолжает свою работу и с Баку, и с Ереваном. Мы будем делать это и дальше. Совсем недавно (в Карабах.— "Ъ") поступила первая партия гуманитарной помощи, которая была организована, кстати, благодаря усилиям российской стороны. Мы будем продолжать работу. И сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Лачинский коридор был заблокирован с декабря 2022 года. Тогда проезду препятствовали азербайджанские активисты. После азербайджанские власти установили на въезде в коридор КПП. Закрытие дороги объяснили тем, что Армения незаконно снабжает оружием Нагорный Карабах. На это армянские активисты блокировали проезд азербайджанских гуманитарных грузов через дорогу Агдам—Ханкенди. 12 сентября 2023 года Азербайджан согласился одновременно открыть дороги в Степанакерт через Агдам и Лачин.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ввоз тронулся».

Милена Костерева