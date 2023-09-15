Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких районах Москвы покупатели предпочитают приобретать жилье с красивыми видами из окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ

Видовые характеристики в сегменте новостроек зачастую играют одну из важнейших ролей и оказывают влияние на стоимость лота. Разница иногда достигает 30% в рамках одного проекта на вариант с впечатляющим видом, к примеру, на реку или парк, и на лот, окна которого выходят во внутренний двор или в сторону дороги.

Панорамный вид сегодня — почти обязательная характеристика для домов класса «элит» и «де-люкс» и одна из основных причин выбора квартиры именно в историческом центре города. Но районы Центрального округа Москвы неоднородны по своей топографии, застройке и набору достопримечательностей.

В сегменте высокобюджетных новостроек клиенты чаще всего подыскивают видовые квартиры в Замоскворечье. По данным опроса, проведенного экспертами компании Rariteco, почти 35% респондентов называли именно этот район в качестве желаемого для подбора жилья с панорамным обзором из окна.

В топ-3 также вошли Пресненский район и Якиманка. Выбор Замоскворечья легко объясним, считают эксперты. Данная локация вместе с Якиманкой граничит с Кремлем. Отсюда, особенно с острова Балчуг, входящего в их границы, раскрываются лучшие виды на Кремль, Красную площадь, собор Василия Блаженного.

А между тем именно вид на Кремль является одним из главных признаков «трофейной недвижимости». Кроме того, Замоскворечье и Якиманку формирует преимущественно малоэтажная застройка, поэтому из окон даже сравнительно невысоких новых домов здесь есть впечатляющие виды.

Наконец, из Якиманки и Замоскворечья прекрасно видны другие знаковые достопримечательности как исторические, к примеру, высотка на Котельнической набережной, так и современные, среди которых парк «Зарядье».