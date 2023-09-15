ТЦ «Столица» в Ижевске перепрофилируют под производственную площадку

В столице Удмуртии сменился собственник торгового центра «Столица», который планируют перепрофилировать в научно-производственную площадку. Как рассказал глава минпромторга региона Виктор Лашкарев, смена вида деятельности соответствует промышленной политики республики и подтверждает статус Ижевска, как Города трудовой доблести.

«Для предотвращения всевозможных спекуляций и кривотолков сообщаю о смене собственника ТЦ "Столица"». Обеспеченности торговыми площадями жителей Удмуртии и Ижевска это не повредит. Город обеспечен торговыми площадями в 3,5 раз больше от норматива»,— отметил господин Лашкарев.

Напомним, ранее сменился собственник ТРЦ «Италмас».