Первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов прокомментировал ситуацию вокруг ТРЦ «Италмас»

В ТРЦ «Италмас» в столице Удмуртии сменился собственник, который может самостоятельно принимать решения о размещении объектов на принадлежащих ему площадях. Запрещать владельцу следовать «выбранному вектору развития» никто не может, даже если есть недовольство со стороны других «игроков рынка». Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал первый вице-премьер региона Константин Сунцов.

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«Это и есть политика отсутствия барьеров для ведения предпринимательской деятельности, согласно которой мы не мешаем работать. И она не может работать в какую-то одну сторону, она работает для всех одинаково»,— подчеркнул господин Сунцов.

Первый заместитель председателя правительства республики также заверил, что арендаторам торгово-развлекательного центра будет оказана помощь в случае необходимости.

Вместе с тем Константин Сунцов отметил, что в Удмуртии существует большой пакет мер поддержки для бизнеса. «Но ключевой и неизменный на протяжении почти шести лет посыл — формируйте свои запросы о необходимых вам инструментах развития, выходите к нам с ними. Еще раз повторюсь — ждем предложения по существу»,— заявил первый вице-премьер.