АвтоВАЗ попал под санкции США

Тольяттинский АвтоВАЗ был включен в новый санкционный список США. Решение принял офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Вместе с предприятием из Тольятти в числе прочих в список попали предприятия «Москвич» и «Соллерс», «ОДК-Сатурн», «Автодор» и «Трансмашхолдинг». АвтоВАЗ пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что с начала года было продано более 200 тысяч автомобилей Lada. Также сообщалось о возобновлении на АвтоВАЗе производства автомобилей по экостандарту Евро-5.

Георгий Портнов