АвтоВАЗ попал под санкции США

Тольяттинский АвтоВАЗ был включен в новый санкционный список США. Решение принял офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов страны. Об этом сообщается на сайте организации.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Вместе с предприятием из Тольятти в числе прочих в список попали предприятия «Москвич» и «Соллерс», «ОДК-Сатурн», «Автодор» и «Трансмашхолдинг». АвтоВАЗ пока не прокомментировал ситуацию.
Ранее сообщалось о том, что с начала года было продано более 200 тысяч автомобилей Lada. Также сообщалось о возобновлении на АвтоВАЗе производства автомобилей по экостандарту Евро-5.