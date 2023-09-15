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АвтоВАЗ попал под санкции США

Тольяттинский АвтоВАЗ был включен в новый санкционный список США. Решение принял офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Вместе с предприятием из Тольятти в числе прочих в список попали предприятия «Москвич» и «Соллерс», «ОДК-Сатурн», «Автодор» и «Трансмашхолдинг». АвтоВАЗ пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что с начала года было продано более 200 тысяч автомобилей Lada. Также сообщалось о возобновлении на АвтоВАЗе производства автомобилей по экостандарту Евро-5.

Георгий Портнов

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