АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей по экостандарту Евро-5

Производство автомобилей по экологическому стандарту Евро-5 возобновится на АО «АВТОВАЗ» с 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: АО «АВТОВАЗ»

«Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет LADA»,— говорится в сообщении.

В первую очередь предприятие оснастит двигателем по эко-стандарту Евро-5 модель LADA Granta. Он будет устанавливаться на все указанное семейство (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л.с. и 106 л.с. В настоящее время модель прошла полный цикл испытаний.

Ранее АвтоВАЗ стал собственником резидента ОЭЗ «Тольятти». Он приобрел бывшее совместное предприятие японских компаний Toyota Tsusho и Atsumitec, специализирующееся на производстве приводов переключения передач.

Георгий Портнов