Еще на одной улице в Челябинске собираются установить световой потолок

На улице Карла Маркса в Челябинске планируют установить световой потолок. Об этом сообщила глава города Наталья Котова в своем telegram-канале.

С конца июня на примыкающей к пешеходной Кировке улице ведется работа по благоустройству. Мэр рассказала о том, каким будет участок Карла Маркса от Кирова до Цвиллинга. Так, здесь полностью реконструируют покрытие проезжей части, обустроят газоны, посадят деревья и кустарники, оборудуют современное наружное освещение, тротуары выложат разноформатной плиткой, а парковки – гранитной брусчаткой.

«Изюминкой обновленной улицы станет световой потолок»,– заявила Наталья Котова. Также глава рассказала, что благоустройство этого участка, в основном, финансирует ООО «Бизнес-сити» (управляет бизнес-центром «Челябинск-сити»), «часть выполняет город». Работу планируется завершить в октябре.

В Челябинске световой потолок уже имеется на пешеходной части улице Кирова, где был установлен в качестве новогодней иллюминации прошлой зимой. Весной его не демонтировали. Администрация захотела сделать иллюминацию круглогодичной, подкрепив это решение результатами опроса, в котором участвовали менее 2 тыс. человек.