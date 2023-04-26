Световой потолок на челябинской Кировке останется круглогодичным

Мэрия Челябинска не будет демонтировать световой потолок на пешеходной части улицы Кирова. Такое решение принято по итогам опроса жителей областного центра, сообщает пресс-служба городской администрации.

На прошлой неделе челябинские власти инициировали опрос, нужно ли снимать световой потолок на Кировке, который изначально был новогодним украшением улицы, но с наступлением весны не был демонтирован.

По данным мэрии, в опросе приняли участие 1958 человек. Из них 1173 (60,1%) выбрали вариант сделать иллюминацию круглогодичной, 766 (39,2%) предложили демонтировать конструкцию до новогодних праздников. Еще 14 человек (0,7%) воздержались от ответа.

Также респондентам предлагали оценить арт-объект по пятибалльной шкале. 59,1% поставили ему наивысшую оценку, 16,2% - 4 балла, 10,1% - 3, 5,2% - 2, 9,4% - 1 балл.