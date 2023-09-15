Пострадавшие от паводка жители Иркутской области получат выплаты

Правительство Иркутской области выделит из регионального резервного фонда средства для единовременных денежных выплат пострадавшим жителям в результате летних паводков. Решение об этом было принято на заседании КЧС. В Ангарском городском округе, где 6-7 июля на территории 11 садоводческих товариществ подтопило более 1,2 тыс. земельных участка и 167 домов, выплаты предусмотрены 133 гражданам. В Казачинско-Ленском районе, где с 20 августа регистрировалось подтопление девяти населенных пунктов, выплаты получат 76 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 24.mchs.gov.ru Фото: 24.mchs.gov.ru

В июле и августе власти ряда районов Иркутской области из-за паводка ввели режим ЧС. Власти Байкальска, где проживает более 12 тыс. человек, из-за подъема уровня воды в реке Солзан проводили частичную эвакуацию жителей.

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Лолита Белова