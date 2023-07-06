В иркутском Байкальске ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей из-за паводка

Власти Байкальска (Иркутская область), где проживает более 12 тыс. человек, объявили режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Солзан. Объявлена эвакуация жителей трех многоквартирных домов микрорайона Гагарина.

«Без паники. Подготовьте документы, медикаменты, запас питьевой воды», - написал в Telegram-канале мэр Байкальска Василий Темгеневский.

Мэрия сообщила, что для населения подготовлен пункт размещения в одной из городских школ. К пострадавшим направлены автобусы и мобильные группы.

По данным главного управления МЧС Иркутской области на 15.00 6 июля, наиболее сложная обстановка в регионе складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и в Ангарском городском округе. Критические отметки рек превышены в населенных пунктах Раздолье Усольского района, где подтоплены 32 приусадебных участка, и в СНТ «Ясная поляна» Ангарского городского округа, где подтоплены 20 участков.

В ведомстве прогнозируют ночью и днем 7 июля развитие крайне негативной обстановки в Ангарске. В зону полного затопления может попасть 27 садоводств, в которых постоянно или временно проживает более 5 тыс. человек. В Ангарский городской округ дополнительно направляется сводная группировка спасателей для обеспечения оперативного реагирования.

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Лолита Белова