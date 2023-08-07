За шесть месяцев 2023 года Яковлевский ГОК «Северстали» вложил в инвестпроекты 1,3 млрд рублей

Расположенный в Белгородской области Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК, входит в ПАО «Северсталь») в первом полугодии 2023-го вложил в реализацию инвестпроектов 1,3 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в компании.

Одним из самых масштабных проектов этого года ГОК называет программу технического переоснащения комплекса водоотлива в шахте стоимостью 760 млн руб. Она предполагает модернизацию главного водоотлива стволов №2 и 3. Первое оборудование для обновления системы уже спущено в шахту, смонтирован фундамент под первый и второй насосы. До конца года планируется внедрить в работу шесть обновленных установок.

Еще одним значимым проектом этого года стал запуск второго этапа фитоочистной системы шахтных вод с помощью прибрежно-водных растений, а также — строительство опытного участка сооружений под эксперимент. В пресс-службе компании рассказали, что в шахте ГОКа собирается вода, которую специалисты поднимают на поверхность и помещают в пруд-отстойник для очистки и последующего сброса в водоем. Очищать стоки помогают «острова» из четырех видов растений. На первом этапе проект, который стартовал в 2022 году, было высажено 800 «островов», на втором — еще 1,6 тыс. растений. Сейчас система фитоочистки занимает более 1,6 тыс. кв. м поверхности пруда-отстойника и состоит из 1,6 тыс. модулей, в которых находятся более 20 тыс. растений. На реализацию обоих этапов проекта было потрачено более 25 млн руб.

«Результаты эксперимента по итогам 2022 года показали, что концентрация нитрит-ионов и ионов аммония снизилась на 10% каждого иона. По предварительным подсчетам, для полной очистки стоков от азотной группы потребуется обустроить до 30-40% площади водной поверхности пруда-отстойника»,— пояснили в пресс-службе.

Также во втором квартале 2023 года начались работы по обновлению вагонообменного комплекса ствола №1 для повышения надежности оборудования и увеличения производительности. Их планируют завершить до конца года.

Кроме того, в этом году комбинат начал подготовку к замене барабана шахтной подъемной установки ствола №1, которую планируется провести в следующем году. Оборудование весом 230 т изготавливает Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством (Беларусь). По словам генерального директора Яковлевского ГОКа Дениса Голубничего, «это наиболее крупный и стратегический важный с точки зрения производства и безопасности инвестиционный проект». Он утверждает, что его реализация «позволит увеличить производительность скиповой подъемной установки на 20% и в будущем даст возможность выйти на уровень производства в 5 млн т в год». Стоимость этого проекта превышает 440 млн руб. В прошлом году на ГОКе было добыто 3,2 млн т железной руды, что на 24% выше показателя предыдущего года.

Сколько компания планировала вложить в увеличение мощностей комбината после получения контроля над ним — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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