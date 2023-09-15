Жительницу Новосибирска, обвиняемую в смерти 18 собак, освободили от наказания

В Новосибирске 62-летнюю местную жительницу, на которую было заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), отправят на принудительное лечение, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемая на протяжении семи лет совместно с братом содержала в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки. Животные находились в антисанитарных условиях из-за чего 18 из них погибли, еще трое получили увечья.

В начале июня этого года на фигурантку дела было возбуждено еще два уголовных дела - о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбление сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ).

После проведения судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что женщина не осознавала свои действия. Суд освободил обвиняемую от уголовной ответственности и направил ее на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев