Дело о жестоком обращении с животными и гибели 18 собак передано в суд в Новосибирске

В Новосибирске направлено в суд дело о жестоком обращении с животными в отношении 62-летней жительницы региона, сообщает прокуратура Новосибирской области. По данным следствия, обвиняемая на протяжении семи лет совместно с братом содержали в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки. Из-за антисанитарных условий и отсутствия регулярного питания погибло 18 собак, из которых 3 получили увечье.

Помимо уголовного дела о жестоком обращении с животными, на женщину возбуждены еще два дела – о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ) и оскорбление сотрудников полиции (ст. 319 УК РФ).

В апреле 2023 года в Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животными. За убийство трех кошек 55-летнему местному жителю суд назначил один год условно с испытательным сроком на один год.

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Лолита Белова