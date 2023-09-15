В Сочи владельцу напавших на пенсионерку питбулей предъявили обвинение

В Сочи владельцу питбулей, напавших на пенсионерку, предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи продолжает расследовать уголовное дело. В ходе допроса 46-летний хозяин собак полностью признал свою вину. По уголовному делу проводят следственные действия для закрепления доказательств. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

По данным следствия, вечером 30 августа 2023 года он выгуливал трех собак породы питбуль на улице Измайловской в Сочи. При этом мужчина не надел на животных специальные ошейники и намордники. Они сорвались с поводка и напали на проходившую мимо 60-летнюю женщину с собакой мелкой породы. Мужчина пытался убрать животных, но они покусали и его.

Татьяна Ручкина

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