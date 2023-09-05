В Сочи начали проверку из-за нападения собак на пенсионерку

В Хостинском районе Сочи три бойцовские собаки без намордников напали на местную жительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, пострадавшую госпитализировали в больницу.

Отдел полиции проводит процессуальную проверку, в ходе которой устанавливается степень вреда, причиненного здоровью. Материал проверки передан в следственный отдел по Хостинскому района Сочи.

Прокуратура полностью контролирует ход доследственной проверки. После окончательных результатов будет принято решение о привлечении хозяина животных к ответственности.

Ранее проверку организовала полиция, в которую сообщили, что в медучреждение поступила 60-летняя местная жительница с ранами различной степени тяжести, полученными в результате укусов собак.

В УВД по Сочи установили, что хозяин выгуливал животных без намордника. Они сорвались с поводка и напали на проходившую мимо женщину с собакой мелкой породы. Мужчина пытался убрать животных, в результате чего сам был покусан.

Валерия Каманина

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