Из-за отравления школьников в Красноярске Роспотребнадзор проводит проверку

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит проверку по факту заболевания острой кишечной инфекцией трех учащихся местной средней общеобразовательной школы №86. Информацию в ведомство передало медицинское учреждение, в которое поступили школьники.

«В настоящее время мы начали санитарно-эпидемиологическое расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства, а также причина возникновения заболевания», - сообщил глава управления Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Ранее массовое отравление детей произошло в школе №18 в Кызыле. После жалоб на кишечную инфекцию госпитализированы пять школьников и один взрослый. Всего с жалобами на недомогание к медикам обратились 42 учащихся.

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Лолита Белова