Суд продлил конкурсное производство в «Уралавтодоре»

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении бывшего крупного дорожного подрядчика АО «Уралавтодор». Соответствующее решение от 13 сентября опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев, до 16 марта. На этот же день назначено судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона признал АО «Уралавтодор» банкротом в прошлом году по заявлению ПАО «ВТБ» из-за долга по кредитному договору в размере 370 млн руб. Требования к компании предъявили более 60 кредиторов. Среди них УФНС России по Челябинской области, федеральное учреждение «Управление автодорог „Южный Урал“», УГИБДД по Кургану, ЗАО «Курганстальмост» и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100%» уставного капитала АО «Уралавтодор» принадлежит ООО «Торговый дом „Завод Спецагрегат“». До весны 2021 года АО входило в группу «Новосибирскавтодор» и получало крупные контракты на ремонт и строительство дорог в Челябинской и Курганской областях. Так в 2018-2020 годах компания заключила 20 контрактов на общую сумму около 10,7 млрд руб. В 2021 году АО заключило всего два договора на 272,5 млн руб., один из которых был прекращен по соглашению сторон.

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