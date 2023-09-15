Башгосфилармония заплатит за организацию фестиваля «Айда играть» 15,6 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила еще четыре контракта, связанные с организацией всероссийского фестиваля «Айда играть», следует из материалов портала госзакупок. Их общая сумма составляет 15,6 млн рублей.

Договоры подписаны 12 сентября с единственными поставщиками без проведения конкурсных процедур.

Самые дорогое контракты касаются организации участия в фестивале приглашенных коллективов, артистов и участников. Их стоимость составляет 9,66 млн и 5 млн руб. Еще 600 тыс. руб. филармония заплатит за услуги по организации и проведению фестиваля, 365 тыс. руб. — за организацию и проведение республиканского конкурса творчества «Моя любимая игрушка».

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Башгосфилармония заключила три контракта, связанные с организацией фестиваля. Их общая стоимость составила 46,2 млн руб.

Наталья Балыкова

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