Соблюдение порядка и техоснащение фестиваля игр в Уфе обошлось в 29 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила без проведения торгов еще два контракта, связанных с проведением всероссийского фестиваля игр «Айда играть» в Уфе.

За обустройство и соблюдение порядка на площадках фестиваля госучреждение заплатит 17,2 млн руб., еще в 12,25 млн руб. направит на техническое оснащение площадок.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», филармония заключила договор стоимостью 17,2 млн руб. на услуги по организации активных площадок.

Всероссийский фестиваль «Айда играть» проходит на Советской площади в Уфе с 14 по 17 сентября. В нем участвуют российские производители игрушек.

Наталья Балыкова

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