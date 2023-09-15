До конца 2024 года на Ставрополье создадут глэмпинги на 300 мест

В 2024 году на территории Ставропольского края будет установлено 175 модульных домов для глэмпингов. Отели будут рассчитаны на 300 мест, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимир.

По словам главы Ставрополья, регион вошел в число 13 субъектов, которые получат финансирование федерального центра для возведения глэмпингов.

«Глэмпинг дает возможность отдыхать на природе, но с гостиничным комфортом. Используемые в них модульные домики — компактные, не капитальные, что уменьшает нагрузку на окружающую среду»,— написал Владимир Владимиров.

Ранее «Ъ» писал, что объем предложения глэмпингов в России в 2023–2024 годах будет расти примерно на 30% в год.

Анастасия Назарова