«Легкие» деньги: большинство россиян не верят в удачу и лотереи

Менее половины россиян считают себя удачливыми в финансах и в большинстве своем не верят в лотереи. Такие данные были получены по итогам опроса «АльфаСтрахование».



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Везучими себя назвали 47,7% участников исследования. 48,3% из них в своей жизни выигрывали небольшие суммы денег в конкурсах или лотереях. При этом 44% «везунчиков» уверены, что заработать крупные деньги можно только большим трудом, а 42% — что они зарабатываются легко.

41,6% — одобряют инвестирование и имеют опыт участия в нем. 82,6% инвесторов-везунчиков рисковать не любят и взвешенно относятся к вложениям денег.

37,5% участников исследования, которые назвали себя удачливыми, считают, что в инвестициях все зависит от ситуации в экономике. 19,2% рассчитывают на опыт инвестора, а 18,5% — на его тактику. 14,5% делают ставку на способность рисковать.

Инвестицию как способ заработать 100 тыс. руб. рассматривают 36,9%. А 32,5% более реальными видят накопления с зарплаты. Каждый четвертый «везунчик» уверен, что может выиграть в лотерею.

Те, кому с деньгами не везет, свое невезение обосновывают тем, что часто попадают в неприятности. Так ответили 27,6%. Еще 20,4% рассказали, что им никогда не везло с работой. 15,2% сообщили, что их часто обманывали, а 11,5% — просто не получали в жизни премий.

65,6% не выигрывали ни в конкурсах, ни в лотереях. А 41,2% убеждены, что большие деньги зарабатываются только нечестным трудом.

Участие в опросе приняли 1245 человек. 60,7% — мужчины. 19,4% респондентов в возрасте от 36 до 40 лет, 18,1% — от 31 до 35 лет, 14,9% — от 26 до 30 лет, 13% — от 41 до 45 лет.

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