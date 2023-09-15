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Сухая погода и до +23°С ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в эти выходные ожидается преимущественно сухая и теплая погода, а температура воздуха окажется выше климатических норм. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, в ночные часы столбик термометра окажется на уровне +4..+9°C, днем — +18..+23°С. В воскресенье окажется немного прохладнее — +16..+22°С.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В понедельник, 18 сентября, ночью похолодает до 0..+5°С, на почве и в воздухе отметятся слабые заморозки. Днем окажется до +17..+22°С. К середине недели температурный фон понизится, местами пройдут дожди.

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