Сухая погода и до +23°С ожидается в Удмуртии в выходные

В Удмуртии в эти выходные ожидается преимущественно сухая и теплая погода, а температура воздуха окажется выше климатических норм. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, в ночные часы столбик термометра окажется на уровне +4..+9°C, днем — +18..+23°С. В воскресенье окажется немного прохладнее — +16..+22°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В понедельник, 18 сентября, ночью похолодает до 0..+5°С, на почве и в воздухе отметятся слабые заморозки. Днем окажется до +17..+22°С. К середине недели температурный фон понизится, местами пройдут дожди.