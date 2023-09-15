За антитеррористическую защиту отдела полиции в Уфе заплатят до 1,6 млн рублей

Уфимское линейное управление МВД России на транспорте ищет подрядчика для ремонта здания отдела полиции на Локомотивной улице, 12 (станция «Дема»). Работы проводятся в рамках антитеррористической защищенности. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,6 млн руб., его профинансируют из федерального бюджета, следует из материалов портала госзакупок.

Ремонт, подразумевающий установку заборов из металлического профиля и железобетонных оград, необходимо выполнить до 30 октября. У ограждения должен быть козырек метровой высоты из спиралей армированной колючей ленты типа «репейник», металлические ворота, открывающиеся с помощью электропривода, и калитка.

Наталья Балыкова

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