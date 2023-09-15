Шнуров пообещал разобраться с возвратом денег за билеты на концерт в Лужниках

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал информацию о внезапной отмене его концерта в московских Лужниках, пообещав предпринять все доступные меры, чтобы повлиять на организатора в целях осуществления им возврата денежных средств за проданные зрителям билеты. Также господин Шнуров пригрозил подать в суд на компанию ООО «Артлайф» в случае если организатор «в разумный срок не произведет все необходимые возвраты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров, и группировка "Ленинград", как всегда, готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные, поскольку информация организатора о порядке возврата билетов уже появилась на интернет-сайтах национальных билетных операторов»,— говорится, в частности, в заявлении музыканта в официальной группе «ВКонтакте».

Что касается возможного обращения в суд, то иск может быть подан «с одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения группировки "Ленинград", включая и моего лично, частично полученного от организатора до проведения запланированного концерта».

«В случае если суд сочтет отмену концерта действительно вынужденной и произошедшей не по вине организатора концерта ООО "Артлайф", я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей»,— пообещал Сергей Шнуров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что концерт группы «Ленинград», который должен был состояться в Лужниках в субботу, 16 сентября, внезапно отменили «по причинам, не зависящим от организатора».

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