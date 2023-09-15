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Коммерсантъ FM
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«"Краснодар" пройдет серьезную проверку в Грозном»

Владимир Осипов — о восьмом туре Российской премьер-лиги

В пятницу вечером с матча «Динамо»—«Пари НН» стартует восьмой тур чемпионата России по футболу. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», на второй строчке идет «Зенит», а замыкает тройку самарский клуб «Крылья Советов». Игры РПЛ пройдут после двухнедельной паузы на встречи сборных. Кому этот перерыв пойдет на пользу, а кому может помешать, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

На первый взгляд, каких-то ярких вывесок в восьмом туре РПЛ не наблюдается. Но это только если не присматриваться. Те, кто следит за чемпионатом, вряд ли пропустят встречу ЦСКА—«Крылья Советов» в субботу. Самарский клуб показывает на старте сезона яркий атакующий футбол. При этом в московском матче армейцы, конечно, фавориты, причем явные. «Лига Ставок» предлагает пари на победу хозяев с коэффициентом 1,77, успех «крылышек» можно взять аж за 4,6, а ничью — за 4. Андрей Тихонов, который поиграл в Самаре, откровенно восхищается нынешней командой: «Очень хороший и веселый старт. Если они так дальше будут продолжать, я думаю, что как минимум в семерке команда должна быть».

Российский футбол увеличил продавательную способность

Российский футбол увеличил продавательную способность

И все же стоит подчеркнуть, что любая ставка на успех гостей в этом матче — серьезный риск. К тому же главного тренера красно-синих Владимира Федотова сложно обвинить в неадекватности. А вот его коллега по тренерскому цеху, наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль в последнее время принимал слишком много неоднозначных решений.

В восьмом туре «Спартак» играет дома с «Сочи» и, если верить коэффициентам в «Лиге Ставок», должен свои три очка брать. Успех хозяев идет за 1,67, а южан — выше 5. При этом Абаскаля критикуют все. Футбольный эксперт Владимир Быстров фактически обвиняет тренера народной команды в предвзятости:

«Сейчас все взял в свои руки один человек — это тренер. Логика в том, что Абаскаль ставит тех, кого купил, вот и все».

Но «Сочи» далеко не самый сильный соперник для «Спартака». Поэтому лишь 5% клиентов «Лиги Ставок» заряжают против красно-белых, а 20% берут ничью за 4,4.

А вот в матче «Балтика»—«Ростов», который в Калининграде завершит субботнюю программу тура, все не так однозначно. «Балтика», несмотря на ряд поражений, показывает неплохой футбол, что сложно сказать о «Ростове». Тут пари на успех хозяев за 2,37 в «Лиге Ставок» кажется неплохим вариантом. Все-таки главный тренер «Ростова» Валерий Карпин две недели занимался сборной, а не клубом, и после не самой удачной игры в Катаре даже от журналистов не скрывал, что нервишки у него пошаливают.

«Факел» сыграл на отставках

«Факел» сыграл на отставках

Серьезную проверку в Грозном пройдет нынешний единоличный лидер чемпионата «Краснодар». И не просто так в «Лиге Ставок» коэффициенты на победу команд почти равны: за 2,85 идет успех «Ахмата» и за 2,5 победа «Краснодара». При этом подчеркну, что после того, как «Ахмат» возглавил Мирослав Ромащенко, команда не только не проиграла, но и не пропустила.

Кстати, бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев теперь возглавляет «Факел». Он сменил на этом посту Вадима Евсеева и в своем дебютном матче в воронежской команде сыграет против «Урала» в Екатеринбурге. Но «Факел» все-таки борется за то, чтобы не вылететь из РПЛ. А вот главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото Сергей Ташуев считает «Краснодар»: «Мне кажется, Владимир Ивич на правильном пути, поэтому я думаю, что его команда самая опасная для "Зенита"».

Пока чемпионство «Краснодара» в «Лиге Ставок» можно взять с коэффициентом 5,5. Самые же высокие шансы, по мнению букмекеров, по-прежнему у действующего чемпиона. Успех «Зенита» в этом сезоне сейчас идет за 1,6. В рамках восьмого тура команда Сергея Семака встречается в Казани с «Рубином» и, по идее, проблем испытывать не должна. Так же, как и «Локомотив», который в заключительном матче тура в воскресенье принимает «Оренбург». Артем Дзюба в строю, так что можно поискать счастья, заключив пари не только на успех хозяев, но и на гол скандального форварда. Тем более что в прошлом туре невероятное пари в 10 млн руб. на победу «Локо» сыграло — клиент «Лиги Ставок» стал богаче почти вдвое.

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