Неразорвавшуюся мину времен ВОВ обнаружили в подвале детского сада в Воронеже

В подвале детского сада №155 в Коминтерновском районе Воронежа была обнаружена неразорвавшаяся артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательные подразделения утром 15 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе мэрии Воронежа уточнили, что снаряд был обнаружен в ходе работ на территории учреждения. Администрация и воспитатели детсада «оперативно» вывели детей на территорию соседнего детского сада №188 и вызвали спасателей.

«Пока дети вместе со своими воспитателями находятся на прогулке, в случае необходимости им обеспечат горячее питание и размещение в 188-м саду»,— рассказали в горадминистрации.

В ГУ МЧС по региону добавили, что мина изъята Аварийно-спасательной службой Воронежской области, ее готовят к уничтожению.

Алина Морозова

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