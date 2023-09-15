В Челябинской области 39% работников сталкивались с трудовой дискриминацией

В этом году около 39% трудоустроенных жителей Челябинской области сталкивались с дискриминацией на работе. Об этом по итогам опроса сообщают эксперты рекрутингового сервиса «Зарплата.ру».

Чаще всего опрошенные заявляли о предвзятом отношении работодателей к их возрасту (62%), семейному положению (35%) и полу (29%). 21% респондентов указывали на дискриминацию по внешности, 18% — из-за состояния здоровья. 15% сталкивались с предвзятым отношением в связи со своим социальным положением, 9% — национальностью. Из-за религиозных и политических убеждений подвергались притеснениям 3% и 2% опрошенных соответственно.

«В отношении семейного положения особенно распространена дискриминация из-за наличия детей (53%) и возможной беременности (15%). Также у респондентов были проблемы из-за отсутствия детей (10%) или супруга (9%) — данные претензии преимущественно характерны для промышленности, автобизнеса и строительства»,— отмечается в исследовании «Зарплаты.ру».

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