Экс-депутат заксобрания задолжал Сбербанку почти 7 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял заявление ПАО «Сбербанк России» о включении в реестр требований кредиторов бывшего депутата ЗС и руководителя ЗиД им. Дзержинского Егора Заворохина. Согласно данным документов судебного процесса, требование было направлено 6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Банк требует включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в общей сумме 6,9 млн руб., в том числе: 5 млн руб.— просроченный основной долг, 1,8 млн руб.— просроченные проценты и 64 тыс. руб.— госпошлина. Обоснованность заявления будет рассмотрена 9 ноября.

В 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества ЗиД. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми. В ходе предварительного следствия и суда осужденный отрицал свою вину. 14 августа 2023 года арбитражный суд края признал господина Заворохина несостоятельным.

Основанием стала задолженность экс-депутата перед своим шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн руб.