В Ярославле вынесли приговор водителю, по вине которого погиб сотрудник ГИБДД

Ярославский областной суд признал виновным мужчину в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

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Фото: Ярославский областной суд Осужденный

Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле 2022 года в поселке Борок Некоузского района наряд ДПС ГИБДД в составе трех инспекторов остановил автомобиль под управлением 40-летнего водителя. Он был отстранен от управления машиной после прохождения освидетельствования, которое показало опьянение. Мужчина не согласился с полученными результатами. Тогда сотрудники повезли водителя для прохождение медицинского освидетельствования в Брейтовскую ЦРБ.

Пьяный мужчина по пути в больницу вмешался в управление служебной машиной, схватившись за руль. В результате автомобиль съехал в кювет, перевернулся и столкнулся с деревом. В результате ДТП один инспектор получил травмы, от которых спустя 10 месяцев скончался. Жизни других двух сотрудников были поставлены под угрозу.

В суде мужчина признал вину частично, пояснил, что никому не хотел навредить, а лишь напугать. Сам мужчина тоже пострадал в результате ДТП, после полученных травм он передвигается в инвалидной коляске.

Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы, из них первые 1 год и 6 месяцев он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. После освобождения осужденный еще 1 год и 6 месяцев проведет с ограничением свободы. Суд удовлетворил иск жены погибшего инспектора. В ее пользу с осужденного взыскана компенсация в виде 2 млн руб. в виде морального вреда и 84 тыс. руб. — материального ущерба.

Алла Чижова