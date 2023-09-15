Расходы разложили по карманам

2,5 тыс. руб. в неделю — столько в среднем дети получают на карманные расходы в России. Свой капитал у ребенка появляется, как правило, с пятилетнего возраста, говорится в исследование компании «ЮMoney». Аналитики отмечают, что 80% россиян дают наследникам карманные деньги и обычно не контролируют их расходы. В бизнес-сообществе, как выяснил “Ъ FM”, бюджеты выше. Сколько нужно денег на личные траты? И нужно ли премировать своих детей? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рост трат на карманные расходы сильно опережает инфляцию. Минимальный тариф за два года вырос вдвое, до 500 руб. в неделю, следует из данных опроса «ЮMoney».

Родители предпочитают наличные, а на вопрос, когда у ребенка должна появиться первая банковская карта, отвечают — в начальной школе.

А вот представители бизнеса, как выяснил “Ъ FM”, считают иначе. Младшим школьникам деньги не нужны, и хорошая учеба — вовсе не повод для премирования, заметила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская:

«Отношения "родители-дети" — это не отношения "работодатель-сотрудник". Я считаю, что ребенка надо просто дорастить до определенного возраста, например, до окончания вуза, а дальше он должен рассчитывать только на себя. У меня пятеро детей.

И никакой особой системы у нас нет, даем карманные деньги по мере необходимости, но просим сильно не наглеть, но в целом не очень ограничиваем».

Собеседники “Ъ FM” дают детям на личные расходы в два раза больше среднестатистического россиянина — 5 тыс. руб. в неделю. Но уверяют, что не балуют, а учат правильно распоряжаться финансами.

Чтобы что-то получить, нужно что-то предложить, добавляет инвестбанкир Евгений Коган, отец четверых детей:

«Ребенок должен получать свой персональный бюджет. Когда дети еще маленькие, то это наличные, когда становятся постарше — уже кредитная карта.

У меня наследники творческие, они обычно сами придумывали, как бы подзаработать. Когда сын-школьник понимал, что ему хочется что-то особенное, то шел подрабатывать, например, тренером по горным лыжам.

Вообще с ребенком нужно сесть и посчитать размер его карманных денег. Он должен понимать, что такое бюджет, что денег ограниченное количество».

А как за рубежом? В Германии и Нидерландах, к примеру, этим вопросом занимается Управление по делам несовершеннолетних. Каждый год для родителей выпускают соответствующую памятку. С пяти лет власти советуют выделять €2 в неделю, с 10 — €20, а с 14 лет — уже €40 в неделю.

В своде рекомендаций отмечено: карманные деньги нужно давать в определенный день вне зависимости от обстоятельств и поведения ребенка.

Своего рода стипендию платит своему сыну и владелец Mr. Doors Максим Валецкий: «Это вопрос безопасности и комфортного существования. У меня дети взрослые. Одному из них 20 лет, он учится в университете в Англии, получает деньги ровно впритык, чтобы купить себе еду и сходить в дешевый паб.

Год назад мы ему платили 1 тыс. фунтов. С учетом того, какая на сегодня продуктовая инфляция в Англии, эта планка повысилась до 1,2 тыс. фунтов».

Ну а после университета еще полгода, и дальше ребенок должен справляться сам, добавляет господин Валецкий.

А что касается нижней планки? Отец пятерых детей, владелец Point Group Павел Трейвас пытается казаться строгим:

«Старшему ребенку я даю деньги на карманные расходы, а пятикласснику нет, ему пока они нигде не нужны. Если сын, условно, хочет пойти в кино, мы идем в кино. Лет, наверное, с 14 мы начинаем выделять личный бюджет.

Если ему нужны деньги, он их получает, речь идет о 5 тыс. руб. на неделю, наверное. Вот сейчас сын пошел в институт, и теперь, конечно, потребуется какая-то ежемесячная сумма, думаю, в пределах 100 тыс. руб.».

А вот покупать квартиры детям бизнесмены, кажется, не готовы. Об этом не раз заявляли участники российского списка Forbes, к примеру, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, мать семерых детей.

В интервью изданию Marie Claire она объясняла, что недвижимость, во-первых, непривлекательна как актив. А во-вторых, деньги надо тратить «на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым».

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