Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин поздравил исповедующих иудаизм россиян с праздником Рош ха-Шана (Еврейский Новый год). В поздравительной телеграмме глава государства отметил весомый вклад российских евреев в сохранение культурного многообразия страны и пожелал им энергии «для созидательного труда на благо России».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Поддерживая тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе. Желаю вам здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо России»,— говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Рош ха-Шана — праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников. В 2023 году Рош ха-Шана начнется вечером 15 сентября и завершится вечером 17 сентября, именно с этого праздника в иудаизме начинается календарный цикл. Считается, что на Рош ха-Шана произошло сотворение Адама.

Милена Костерева