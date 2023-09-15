51% компаний Ижевска хотели бы участвовать в распределении выпускников вузов

В столице Удмуртии 51% компаний хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если в России примут решение вернуться к этой системе. Как сообщает пресс-служба SuperJob, таким образом работодатели рассчитывают привлечь молодые кадры различных специальностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Еще 8% компаний Ижевска сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Однако 20% организаций заявляют, что им нужны люди с опытом, и поддерживать данную инициативу отказываются.

О готовности вернуться к системе распределения чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства — 54 и 53% соответственно. При этом уже наладили такое взаимодействие в 25% компаний IT отрасли, в образовательной сфере — 22%.