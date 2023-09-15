В Петербурге за лето зарегистрировали рекордное количество браков

За три летних месяца петербургские ЗАГСы зарегистрировали 18,7 тыс. записей о заключении брака, что почти на 5% больше, чем в этот же период в предыдущие пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Средний возраст жениха составил 32 года, невесты —30 лет. Самым юным женихом стал 18-летний мужчина, невестой — 17-летняя девушка. Самым старшим из женившихся мужчин стал 96-летний жених, женщин — 83-летняя невеста.

Наиболее востребованным стал Дворец бракосочетания №1, в котором состоялось 3149 регистраций брака, или почти 17% от общего числа. Ему почти не уступил Дворец бракосочетания №2, в котором расписались 2927 пар, или почти 16% от общего числа.

По словам губернатора Александра Беглова, в последние годы пары специально приезжают в Петербург, чтобы зарегистрировать здесь брак.

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