Власти Омской области намерены запустить субсидируемые рейсы в два района

В Омской области власти намереваются восстановить малую авиацию для запуска субсидируемых рейсов в северную часть региона. Предварительно, полеты будут осуществляться в город Тару и райцентр Усти-Ишим.

Отмечается, что эти перелеты будут субсидированы. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, взлетно-посадочные полосы в этих районах находятся в неудовлетворительном состоянии, они не использовались с 90-х годов.

Тара находится в 260 км от Омска, до Усть-Ишима по автомобильным дорогам необходимо проехать около 560 км.

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Александр Киселев