В Челябинской области директор компании осужден за контрабанду нефтепродуктов

Директор одного из предприятий в Челябинской области осужден условно за контрабанду 20 т нефтепродуктов. Он переправил стратегически важный товар в другую страну, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) в отношении руководителя коммерческой организации было возбуждено в январе 2022 года. Сотрудники УФСБ вместе с Уральской оперативной таможней установили, что в июне 2019 года южноуралец от имени возглавляемой им компании незаконно поставил в другое государство 20 т нефтепродуктов, которые являются стратегически важным товаром.

Троицкий районный суд Челябинской области признал руководителя виновным в контрабанде и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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