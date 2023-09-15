Житель Октябрьского обвиняется в сбыте наркотиков

32-летний житель Октябрьского Олег Костюренко обвиняется в незаконном сбыте наркотического средства в особо крупном размере и покушении на него (ч. 3 ст. 30, чч. 1, 5 ст. 228.1 УК РФ).

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Октябрьского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в прошлом году Олег Костюренко совместно с неустановленными сообщниками создал интернет-магазин по продаже наркотиков. В феврале полицейские обнаружили в Чишминском районе тайник с наркотиками, изъяли их и заменили на муляж. Не зная об этом, обвиняемый приехал туда, забрал содержимое из тайника-закладки и был задержан. Сотрудники полиции во время обыска в его квартире изъяли около 5 кг наркотиков.

Кроме того, в январе текущего года Олег Костюренко подарил своему другу гашиш. Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд.

Материалы в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте