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В Тюмени отрылась выставка, посвященная малоизвестным фактам жизни Жириновского

В историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвященная деятельности политика Владимира Жириновского. По данным информационного центра правительства Тюменской области, на выставке посетителям расскажут о малоизвестных фактах из жизни политика в период его пребывания в Тюмени. А также обещают показать «уникальные фотографии рабочих визитов» господина Жириновского в город.

Выставочный проект «Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь» будет открыл до 7 октября на ул. Орджоникидзе, 47. отмечается, что вход на выставку бесплатный.

Чем лидер ЛДПР запомнился во время визитов на Урал

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Он был депутатом Государственной думы РФ всех без исключения созывов, участником шести из семи кампаний по выборам президента РФ, а также бессменным лидером ЛДПР.

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Фотогалерея

«Кто страну сохранил? ЛДПР и я»

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Владимир Жириновский во время мастер-класса по лепке пельменей в Екатериньурге, 2018 год

Владимир Жириновский во время мастер-класса по лепке пельменей в Екатериньурге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В 2018 году Владимир Жириновский приезжал в Екатеринбург в рамках предвыборной президентской кампании. Он с юмором критиковал своих оппонентов. «Только один путь у вас: голосовать за меня. Другого пути у вас нет»,— говорил он на встрече со студентами УрФУ

В 2018 году Владимир Жириновский приезжал в Екатеринбург в рамках предвыборной президентской кампании. Он с юмором критиковал своих оппонентов. «Только один путь у вас: голосовать за меня. Другого пути у вас нет»,— говорил он на встрече со студентами УрФУ

Владимир Жириновский поддерживал идею переименования Свердловской области. «Нельзя именами убийц называть целый регион. Кто такой Яков Михайлович (Свердлов)? Он вообще к вам не имеет отношения. Это нижегородский хулиган, он во время революции сюда заехал. Именами убийц не должна быть названа ни улица, ни площадь, ничего. Вот хорошее название — Уральская»,— заявлял господин Жириновский

Владимир Жириновский поддерживал идею переименования Свердловской области. «Нельзя именами убийц называть целый регион. Кто такой Яков Михайлович (Свердлов)? Он вообще к вам не имеет отношения. Это нижегородский хулиган, он во время революции сюда заехал. Именами убийц не должна быть названа ни улица, ни площадь, ничего. Вот хорошее название — Уральская»,— заявлял господин Жириновский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Он также заявлял, что переименовал бы и Екатеринбург. «Это не по-русски, ломать язык»,— пояснил Владимир Жириновский. Его смущало, что нынешнее название жительниц (екатеринбурженка) города произносится слишком долго

Он также заявлял, что переименовал бы и Екатеринбург. «Это не по-русски, ломать язык»,— пояснил Владимир Жириновский. Его смущало, что нынешнее название жительниц (екатеринбурженка) города произносится слишком долго

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Несколько переворотов должно было произойти у нас. Кто страну сохранил? ЛДПР и я. Только я в 1991 году обращался к гражданам и говорил, что если не примем Конституцию, у нас будет диктатура. И принята она только при поддержке ЛДПР, мы дали стране демократию!» — заявлял Владимир Жириновский на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

«Несколько переворотов должно было произойти у нас. Кто страну сохранил? ЛДПР и я. Только я в 1991 году обращался к гражданам и говорил, что если не примем Конституцию, у нас будет диктатура. И принята она только при поддержке ЛДПР, мы дали стране демократию!» — заявлял Владимир Жириновский на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Владимир Жириновский поддерживал идею объединения Тюменской области, Югры и ЯНАО. По его мнению, существование трех отдельных регионов экономически нецелесообразно, а объединение позволит получать крупное финансирование на инфраструктурные и социальные проекты

Владимир Жириновский поддерживал идею объединения Тюменской области, Югры и ЯНАО. По его мнению, существование трех отдельных регионов экономически нецелесообразно, а объединение позволит получать крупное финансирование на инфраструктурные и социальные проекты

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2021 году в тюменской гостинице &quot;Восток&quot; открыли персональный номер в честь 75-летия Владимира Жириновского. Тематический номер рассказывает об активной общественной деятельности Жириновского, о его политических взглядах, знакомит с программой партии ЛДПР

В 2021 году в тюменской гостинице "Восток" открыли персональный номер в честь 75-летия Владимира Жириновского. Тематический номер рассказывает об активной общественной деятельности Жириновского, о его политических взглядах, знакомит с программой партии ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Владимир Жириновский стал одним из героев книги о Богдашке Топорке, которую издал уральский политик Антон Баков. На иллюстрации Владимир Жириновский рассказывает о пользе вакцинации от коронавируса

Владимир Жириновский стал одним из героев книги о Богдашке Топорке, которую издал уральский политик Антон Баков. На иллюстрации Владимир Жириновский рассказывает о пользе вакцинации от коронавируса

Фото: художник Максим Смагин

Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом

Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом

Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Владимир Жириновский во время мастер-класса по лепке пельменей в Екатериньурге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

В 2018 году Владимир Жириновский приезжал в Екатеринбург в рамках предвыборной президентской кампании. Он с юмором критиковал своих оппонентов. «Только один путь у вас: голосовать за меня. Другого пути у вас нет»,— говорил он на встрече со студентами УрФУ

Владимир Жириновский поддерживал идею переименования Свердловской области. «Нельзя именами убийц называть целый регион. Кто такой Яков Михайлович (Свердлов)? Он вообще к вам не имеет отношения. Это нижегородский хулиган, он во время революции сюда заехал. Именами убийц не должна быть названа ни улица, ни площадь, ничего. Вот хорошее название — Уральская»,— заявлял господин Жириновский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Он также заявлял, что переименовал бы и Екатеринбург. «Это не по-русски, ломать язык»,— пояснил Владимир Жириновский. Его смущало, что нынешнее название жительниц (екатеринбурженка) города произносится слишком долго

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Несколько переворотов должно было произойти у нас. Кто страну сохранил? ЛДПР и я. Только я в 1991 году обращался к гражданам и говорил, что если не примем Конституцию, у нас будет диктатура. И принята она только при поддержке ЛДПР, мы дали стране демократию!» — заявлял Владимир Жириновский на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Владимир Жириновский поддерживал идею объединения Тюменской области, Югры и ЯНАО. По его мнению, существование трех отдельных регионов экономически нецелесообразно, а объединение позволит получать крупное финансирование на инфраструктурные и социальные проекты

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2021 году в тюменской гостинице "Восток" открыли персональный номер в честь 75-летия Владимира Жириновского. Тематический номер рассказывает об активной общественной деятельности Жириновского, о его политических взглядах, знакомит с программой партии ЛДПР

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Владимир Жириновский стал одним из героев книги о Богдашке Топорке, которую издал уральский политик Антон Баков. На иллюстрации Владимир Жириновский рассказывает о пользе вакцинации от коронавируса

Фото: художник Максим Смагин

Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом

Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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