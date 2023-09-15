В Тюмени отрылась выставка, посвященная малоизвестным фактам жизни Жириновского

В историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка, посвященная деятельности политика Владимира Жириновского. По данным информационного центра правительства Тюменской области, на выставке посетителям расскажут о малоизвестных фактах из жизни политика в период его пребывания в Тюмени. А также обещают показать «уникальные фотографии рабочих визитов» господина Жириновского в город.

Выставочный проект «Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь» будет открыл до 7 октября на ул. Орджоникидзе, 47. отмечается, что вход на выставку бесплатный.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Он был депутатом Государственной думы РФ всех без исключения созывов, участником шести из семи кампаний по выборам президента РФ, а также бессменным лидером ЛДПР.

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